Министр Шахбазов рассказал на китайской конференции о потенциале Азербайджана

Министр отметил, что Азербайджан, расположенный на древнем Шелковом пути, играет роль «важного моста» между Китаем и Европой через железнодорожную линию Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт, Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Middle Corridor). Было отмечено, что новый «Зангезурский коридор», инициатором которого является Азербайджан, в перспективе еще больше повысит стратегическую значимость проекта «Один пояс, один путь».

18-19 октября в китайском городе Чиндао состоялась 2-я Конференция министров энергетики «Один пояс, один путь». На церемонии открытия мероприятия, в котором приняли участие высокопоставленные лица из разных стран, в онлайн-формате выступил министр энергетики Парвиз Шахбазов.

Шахбазов добавил, что Азербайджан является важным партнером в развитии энергетического сотрудничества в этом коридоре благодаря энергетическим линиям глобального значения, диверсифицированным энергоресурсам и их роли в обеспечении энергетической безопасности Европы, а также благоприятным инвестиционным возможностям.

«В настоящее время вызовы, связанные с изменением климата, поставили энергетический сектор лицом к лицу с радикальными изменениями, и многостороннее сотрудничество в этом процессе играет решающую роль, как никогда раньше. Инициатива Китая, занимающего эффективную позицию в структуре глобального энергопотребления, являющегося одной из стран с наибольшим инвестиционным потенциалом в области возобновляемых источников энергии и имеющего целью нулевого выброса углерода к 2060 году, также гарантирует превращение проекта «Один пояс, один путь» в эффективную платформу сотрудничества и по «зеленой энергии»», - отметил министр.

Министр также рассказал о проводимых в Азербайджане реформах в области развития возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, реализуемых проектах, мерах по созданию «зеленой энергетической зоны» на освобожденных от оккупации территориях. Он отметил, что предстоящие аукционы по проектам возобновляемой энергии, а также ветроэнергетический потенциал в объеме 157 ГВт по азербайджанскому сектору Каспийского моря создадут новые возможности для инвесторов, в том числе для устойчивого энергетического сотрудничества с Китаем.

На 2-й Конференции министров энергетики были обсуждены вопросы построения промышленной цепочки зеленой энергии, повышения координации между странами в области перехода на зеленую энергию, разработки программ развития в этом направлении, углеродной нейтральности, создания рыночной среды для инвестиций в зеленую энергию, ускорения энергетического перехода и применения новых технологий и инноваций.