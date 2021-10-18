США не предоставят движению "Талибан" доступ к финансовым активам прежнего афганского правительства. Об этом заявил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо на слушаниях в банковском комитете Сената Конгресса, посвященных санкционной политике администрации США.

"Я не вижу какого-либо развития событий, при котором мы позволили бы талибам получить доступ к ресурсам, принадлежащим афганскому народу", - цитирует его ТАСС.

По словам Адейемо, США считают, что необходимо сохранить санкции в отношении "Талибана", найдя при этом пути для передачи законной гуманитарной помощи афганскому народу.