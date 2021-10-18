В результате принятых Агентством пищевой безопасности фитосанитарных мер за 9 месяцев 2021 года зарегистрирован значительный рост в экспорте из Азербайджана в РФ ряда прошедших фитосанитарный контроль растительных продуктов, сообщили haqqin.az в пресс-службе АПБ.

Согласно сообщению, в январе-сентябре 2021 года в РФ было экспортировано 40326,7 тонны хурмы, что по сравнению с соответствующим периодом прошлых лет составляет рост на 121%. Кроме того, за анализируемый период 2021 года по сравнению с прошлыми годами экспортировано в Россию яблок на 19% больше (6641,95 тонны), картофельной продукции – на 23% (15795,76 тонны), огурцов и корнишонов – на 95% (1994,75 тонны), персиков и нектарина - на 182% (14687,37 тонны), арбуза - на 145% (4105,49 тонны), свежего винограда и виноградных изделий – на 105% (3140,63 тонны), сливы и терна – на 33% (1407,69 тонны), клубники – на 120% (2609,67 тонны), груши – на 185% (2984,27 тонны).

Помимо этого, за истекший период текущего года в Россию было экспортировано 114545,47 тонны помидоров, 5604,12 тонны фундука, 6181,42 тонны репчатого лука, 19294,44 тонны свежей вишни и черешни, 1591,84 тонны моркови и репы, 3720,3 тонны граната, 963,2 тонны табачного сырья.