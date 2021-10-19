В Грузии убили россиянку: Москва обратилась к Тбилиси

Москва направила МИД Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ Анастасии Шаталовой, сообщает РИА Новости со ссылкой на секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в Грузии застрелили россиянку Анастасию Шаталову, МВД страны ведет расследование. Российский МИД подтвердил, что была убита гражданка РФ.

"Секция интересов направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу", - заявил российский МИД.

Сотрудники консульского отдела находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.