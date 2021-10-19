«Покой нам только снится»: в Британии бушует новый вид «короны», выявлен он и в Израиле

Распространяющаяся в Великобритании вариация «дельта»-штамма коронавируса может быть заразнее на 10-15%, чем исходный вариант, заявили ученые.

Как пишет Financial Times, на подвид AY.4.2 уже приходится 10% случаев заболевания коронавирусом в Великобритании. Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона отмечает, что если предварительные данные подтвердятся, то AY.4.2 может стать самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии.

При этом он призвал не делать преждевременных выводов. «Великобритания — единственная страна, где он получил такое распространение, и я все же не исключаю, что рост числа заболеваний им является случайным демографическим событием», — подчеркнул Баллу.

В то же время израильское издание «Детали» написало, что у ребенка, прилетевшего в Израиль из Молдовы, был обнаружен AY.4.2, который произошел от штамма «дельта». Сообщается, что ребенок младше 12 лет, и он не был привит. Это первый зарегистрированный случай проникновения подвида AY.4.2 в Израиле. По этому случаю пройдет экстренное совещание в Минздраве страны.