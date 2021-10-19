Эйнулла Фатуллаев 19 октября 2021, 22:40

Особенно запомнился тон выступления армянского премьер-министра Никола Пашиняна на последнем виртуальном саммите глав государств СНГ. Пашинян выступил с оригинальной мыслью о механизме постконфликтного урегулирования. По мнению главы армянского правительства, армяно-азербайджанское урегулирование должно обсуждаться не в рамках саммитов глав государств и международных организаций, а на других полях взаимодействия и даже правовых апелляций, к примеру, в величественных залах международных судов. Обращаясь к роли верховных юридических арбитров, Пашинян заострил свое внимание на развернувшемся в Международном суде ООН в Гааге судебном процессе Армении против Азербайджана. Как известно, судебные слушания инициированы Арменией, хотя и Азербайджан выступил с встречным иском, требуя ввести срочные обеспечительные меры в отношении Армении.

Однако повторимся, судебный процесс и выяснение отношений в Гааге – обе стороны обвиняют друг друга в расовой дискриминации – произошли по вине, точнее, по инициативе Армении. Но доставшаяся в наследство от «эпохи императива международного права» ветхая площадка в Гааге – не единственное место встречи армянских и азербайджанских дипломатов и правоведов, вступивших в ожесточенную схватку. Есть и другая площадка в плоскости real politic. Как любил часто повторять в судьбоносные дни второй карабахской войны российский лидер Владимир Путин – «у каждого своя правда», тем самым намеренно и демонстративно равноудаляясь от сторон конфликта, подчеркивая постконфликтную прерогативную роль России как главного посредника в будущих мирных переговорах. Да, начиная с подписания Трехстороннего мирного соглашения и заканчивая сложившимся форматом трех вице-премьеров под эгидой Оверчука, Азербайджан и Армения ломают головы над моделью нового мирного сосуществования – от делимитации до транспортных коридоров. Хотя у двух стран, кроме «московской площадки», после знакового визита Шарля Мишеля в регион появилась еще одна общая точка соприкосновения – Брюссельские поля. Баку и Ереван установили еще один канал связи для консультаций посредством навороченных еврокомиссаров.

Но порой возникают скабрезные ситуации в самом Карабахе, когда стороны предпочитают разговаривать с глазу на глаз, и это в основном происходит по линии силовиков и спецслужб. Таким образом, за год поствоенного статус-кво выработался вдобавок еще один немаловажный канал для активных коммуникаций и консультаций. Наконец, обнадеживающие конструктивные заявления из Еревана и добрая воля, заметно смягчившаяся, особенно в последние дни, позиция Баку, а также определенная утечка конфиденциальной информации из дипломатических источников наталкивают на многообещающий вывод: в скором времени стороны могут перейти Рубикон и достичь прогресса в решении главного вопроса – делимитации и демаркации границ, как и подготовки текста Большого мирного соглашения. Таким образом, правительства двух стран подходят к знаковому заключительному этапу переговорного процесса, когда министры иностранных дел и главы государств начнут прямые переговоры без посредников. К тому же, как Пашинян, так и Алиев выразили готовность начать прямой диалог. А как показывает, мягко говоря, провальный опыт переговоров в рамках Минской группы на протяжении четверти века, посредники и заинтересованные державы в большей мере могут подорвать появившуюся призрачную надежду на Большое Политическое Соглашение, нежели укрепить доверие между главами государств. В последнее время страны-сопредседатели (в первую очередь, США и Франция) предпринимают отчаянные попытки воссоздать формат переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Инициатива реставрации этой группы находит большее понимание в умах и сердцах армянской элиты, чем в кабинетах Администрации Алиева. Напрашивается еще один логический вопрос – с какой стати возрождать новую площадку для переговоров, если спорные вопросы решаются на полях международного арбитража, при посреднической миссии России, посредством Евросоюза и, наконец, на прямых переговорах между странами? Какое содействие может оказать Минская группа? Какими способами и новыми инициативами может ускорить мирный процесс?

Что может привнести в мирные переговоры правительство Франции, которая отождествила свой подход к урегулированию с позицией Еревана? Елисейский дворец с момента начала войны переселился в Ереван и в своем стремлении к абсолютной победе армянского оккупационного режима в Карабахе предпринял такие политические шаги, которые ранее отвергло даже реакционное правительство Саргсяна и Кочаряна. Да, речь о признании парламента сепаратистского клочка в зоне ответственности российских миротворцев. Париж исчерпал свои ресурсы как посредник. К тому же, внутриполитические коллизии и системные проблемы во внешней политике, в первую очередь на Ближнем Востоке и во франкоязычной Африке, не позволят Елисейскому дворцу, даже из Еревана, в полной мере сосредоточиться на Южном Кавказе и включиться в активную завершающую стадию выработки поствоенной мирной модели. Не говоря о Вашингтоне, который полностью погрузился во внутренние проблемы - в борьбу с коронавирусом, инфляцией, постафганским синдромом, новой конфронтацией с Ираном по СВДП и, наконец, горькими плодами первой попытки энергоперехода… Вся администрация Байдена озадачена возрождением из пепла реваншиста Трампа накануне промежуточных выборов в Конгресс. Вашингтону не до Южного Кавказа. Разобраться бы с беспорядком на Большом Востоке – от Ирака до ХАМАС. И в каком образе в регионе появится Вашингтон после «вьетнамского побега» из Афганистана? Заняться бы укреплением бастионов в Передней Азии на фоне устрашающих взрывов вернувшихся в большой политический свет ИГИЛ с Аль-Каидой, как и неожиданной активизации проиранских прокси в Йемене…