США пообещали наказать «Газпром»

Правительство США намерено привлечь «Газпром» к ответственности за обход санкций, заявил замминистра финансов Адевале Адейемо.

Как пишет Интерфакс, при этом он не уточнил, почему Вашингтон не стал вводить ограничительные меры против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.

Ранее администрация президента Джо Байдена ввела санкции против нескольких компаний, причастных к реализации проекта. Однако Nord Stream 2 AG избежала санкций, поскольку Штаты не захотели портить отношений с Германией.