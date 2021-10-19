Обвиняемого в изнасиловании дочери Фуада Гахраманлы задержали
Аскер Агаев, обвиняемый в сексуальном насилии над дочерью политика Фуада Гахраманлы, Санай Гахраманлы, задержан. Об этом сообщила мать девушки Зумруд Ягмур, пишут местные СМИ.
Несколько дней назад Санай Гахраманлы на своей странице в Facebook заявила о том, что год назад была изнасилована своим двоюродным братом Аскером Агаевым. Позже Зумруд Ягмур заявила, что генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев взял под контроль уголовное дело в связи с жалобой ее дочери, Санай Ягмур.