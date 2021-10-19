Анкара ответила на доклад Еврокомиссии по Турции

Министерство иностранных дел Турции подвергло критике посвященную Турции часть отчета Еврокомиссии о стратегии расширения Евросоюза за 2021 год.

В МИД отметили, что в документе игнорируются обязательства перед Турцией как страной-кандидатом в члены ЕС в то время, когда Анкара возобновила диалог на высоком уровне с ЕС и стремится разработать более позитивную политическую повестку дня с блоком, передает Anadolu.

«Анкара отвергает доклад Еврокомиссии, как и в предыдущие годы содержащий непоследовательные и предвзятые греко-кипрские тезисы по вопросам, не входящим в компетенцию ЕС», - говорится в заявлении МИД Турции.