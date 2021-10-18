Россия и Иран готовят новое военное соглашение

Иран и Россия планируют заключить соглашение, которое предполагает военное сотрудничество, закупку оружия и борьбу с терроризмом, заявил находящийся в Москве с визитом начальник Генштаба Ирана Мохаммад Багери в интервью телеканалу "Россия-24".

"Этот документ находится в стадии подготовки. У лидеров наших стран есть полное взаимопонимание в разработке этого документа. К этой работе уже подключились соответствующие ведомства наших стран и, надеюсь, мы скоро закончим подготовку данного документа", - сказал Багери, его слова приводит Интерфакс.

"В нем будут положения о военном сотрудничестве и взаимодействии в области безопасности, включая покупку вооружений и подготовку специалистов, ведение учений и борьбу с терроризмом в Западной Азии", - сказал Багери, добавив, что в Иране пока не готовы к созданию военного блока с Россией, но не исключают подобной возможности в будущем.

На этой неделе в Москве Багери провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.