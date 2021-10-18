И снова столкновения арабов и евреев в Иерусалиме

Столкновения между палестинцами и израильской полицией произошли в районе Дамасских ворот в старом городе Иерусалима, сообщает израильская газета "Едиот ахронот".

Участники беспорядков забрасывали проезжающие мимо автомобили камнями, также бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью. Арестованы не менее 22 человек. Сообщений о пострадавших на данный момент не поступало.

Газета отмечает, что прошедшие столкновения стали самыми массовыми с мая этого года. Весной столкновения привели к взаимным обстрелам Израиля и сектора Газа, продолжавшимся около недели.

Ранее в восточной части Иерусалима прошел марш "палестинских скаутов" в честь дня рождения Пророка Мухаммеда. Организатором марша выступило движение ФАТХ.