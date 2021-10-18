ФБР пришло к еще одному дому российского миллиардера

Агенты ФБР прибыли к зданию на юге Манхэттена в Нью-Йорке, где, по данным американских СМИ, расположен еще один дом, принадлежащий российскому промышленнику Олегу Дерипаске. Об этом сообщает ТАСС. Проход к месту обысков перекрыт полицией.

Ранее представитель Дерипаски прокомментировал обыски в доме бизнесмена в Вашингтоне. По его словам, ФБР действительно производит обыски в домах, принадлежащих родственникам Дерипаски на основе двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Дома, о которых идет речь, расположены в Нью-Йорке и Вашингтоне. Представитель бизнесмена подчеркнул, что Дерипаска не является собственником домов.

Корреспонденту агентства сообщили очевидцы на месте событий, что сотрудники ФБР находятся в здании на юге Манхэттена, которое якобы связано с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Они затруднились сказать, когда именно сюда прибыли сотрудники ФБР, однако, по их словам, это произошло не очень давно. Двухэтажное здание с пентхаусом находится в небольшом переулке длиной около 50 м по адресу Гэй-стрит 12. Людей, кроме сотрудников ФБР и полицейских, тут почти нет.

Из здания иногда выходят сотрудники ФБР и затем снова возвращаются внутрь. Иногда они выносят какие-то вещи, которые грузят в один из припаркованных на улице автомобилей.