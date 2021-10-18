В НАТО заявили, что Россия угрожает стабильности Грузии и Украины

Москва своими действиями создает угрозу сохранению стабильности в регионе, заявил специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Хавьер Коломина после встречи с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани, передает Интерфакс-Украина.

"Грузия и НАТО обеспокоены политикой безопасности России. В этом регионе Россия часто использует угрозу применения силы и создает угрозу сохранению стабильности как в Грузии, так и в других странах региона, например, в Украине и Республике Молдова", - сказал Хавьер Коломина.

Коломина сменил на посту специального представителя генсека НАТО по странам Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймса Аппатурая, который занимал эту должность с декабря 2010 года.

Отметим, что в понедельник спецпредставитель НАТО находился в Баку, где состоялись его встречи с министрами иностранных дел и обороны.