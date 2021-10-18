ФСБ поймала Арустамова на откатах

Заместитель гендиректора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (оператор гражданских космодромов России) Марат Арустамов задержан в результате проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Задержание заместителя генерального директора АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ) по экономике и финансам Марата Арустамова является результатом проверки службы внутреннего аудита Роскосмоса, он давно попал в поле зрения управления безопасности госкорпорации. С результатами проверки был ознакомлен гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, он санкционировал ход дальнейшего расследования", - сказал собеседник агентства.

Ранее "Коммерсант" сообщил, что следственный отдел УФСБ по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении Марата Арустамова. Управленец, которого задержали в Москве, а затем самолетом отправили в Благовещенск, подозревается в получении откатов за финансирование работ, проводимых строительной компанией «Респект-СМ». Ее гендиректор Алик Алексанян, который дал показания на Арустамова, сам находится под стражей по обвинению в афере.