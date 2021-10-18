«Талибан» приехал в Москву на переговоры

В среду, 20 октября, в московском «Президент-Отеле» пройдут переговоры с участием талибов — это первый визит представителей движения в Россию после их прихода к власти в Афганистане в августе. Возглавит делегацию «Талибана» второй вице-премьер Исламского Эмирата Афганистан Абдул Салам Ханафи. Открывать встречу будет глава МИД России Сергей Лавров, передает РБК.

В анонсе МИД РФ сказано, что встреча пройдет в рамках Московского формата консультаций по Афганистану. Этот формат был создан в 2017 году и ставил задачей примирение уже свергнутого правительства Афганистана и находящегося тогда в оппозиции «Талибана». Однако представителей старых властей на встрече в Москве не будет — только талибы, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

На переговоры не пригласили и представителей Фронта сопротивления, возглавляемого Ахмадом Шахом Масудом-младшим, — единственной силы в стране, которая продолжает вести партизанскую войну и призывает афганцев к общенациональному восстанию. Не приглашен и президент Афганистана в 2004–2014 годах Хамид Карзай.

Известно, что помимо российских дипломатов в переговоры будут вовлечены участники от Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Таджикистана и Узбекистана.