“Законодательство Исламской Республики предусматривает выдачу прав на вождение мотоциклов только мужчинам», - отмахнулся Камаль Хадифар, реагируя на возмущение иранских правозащитников, которые много лет пытаются безуспешно оспорить в судебных инстанциях этот дискриминационный закон.

Вслед за велосипедом, иранским женщинам запретили водить и мотоциклы. Как передает peykeiran.com, начальник полиции города Рахур Камаль Хадифар приказал изымать у представительниц слабого пола мотоциклы и скутеры, где бы они ни ехали и куда бы ни направлялись.

Тем временем, полиция иранского города Дезфул с помощью сил Басидж уже приступила к борьбе с нарушительницами закона, отобрав у двух женщин мотоциклы, на которых они беззастенчиво раскатывали в городском лесопарке. Когда же в ответ лишенные транспортных средств дамы выложили в социальные сети видеокадры, на котором они ездят по территории лесопарка в окружении мужчин-мотоциклистов и, стало быть, виноваты только наполовину, командир городской полиции Али Эльхоми приказал арестовать женщин за «нарушение норм морали».

Еще раньше заместитель министра культуры Ирана заявил, что женщина, управляющая велосипедом или мотоциклом – это вопиющее противоречие исламской морали, целомудрию и хиджабу.

Здесь важно отметить, что этот, мягко выражаясь, странный закон меджлис Ирана принял после того, как верховный лидер Ирана Али Хаменеи как бы невзначай обронил в одной из своих публичных проповедей, что мусульманским женщинам негоже сидеть за рулем велосипедов на глазах у посторонних мужчин, и особенно, иностранцев. Это, мол, в высшей степени нескромно…

В результате, как рассказали haqqin.az жители Тебриза, разрешать или, наоборот, запрещать женщинам водить велосипеды и мотоциклы, может любой имам.

Впрочем, есть в этом пуританском законе и легкий намек на либерализм: если иранская женщина чересчур болезненно переносит запрет на управление велосипедом или мотоциклом, она может себе этого позволить, но только на огороженной территории так называемых «женских парков», которых в Иране совсем немного.

Сам факт того, что разделение общественных парков по гендерному принципу считается в международном праве очевидным признаком дискриминации, иранским законодателям либо не ведом, либо он их не волнует.

Не будут ездить!

Хаменеи сказал!