Крупнейшая российская частная нефтяная компания ЛУКОЙЛ объявила о размещении двух траншей еврооблигаций объемом $2,3 млрд с листингом на Лондонской фондовой бирже, говорится в сообщении компании.

Как заявил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, «эта сделка стала крупнейшим размещением долга в долларах США с начала сентября из России. ...Кроме того, это крупнейшее размещение ПАО «ЛУКОЙЛ» на международных рынках капитала, которое в том числе превысило объем прошлогоднего выпуска на $1,5 млрд на 10 лет, размещенного в апреле по ставке 3,875%», приводит его слова РБК.

Всего облигации на $1,15 млрд размещены на 5,5 лет, второй транш на $1,15 млрд — 10 лет. Финальная доходность установлена на уровне 2,80% и 3,60% соответственно. Около 80% заявок на еврооблигации ЛУКОЙЛ поступили от международных инвесторов.