Угроза теракта в Вашингтоне
Полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва бомбы в министерстве труда США, сообщает Axios.
Полиция Капитолия перекрыла ряд дорог в Вашингтоне в связи с угрозой взрыва бомбы в министерстве труда США, сообщает Axios.
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