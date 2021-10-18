В России заявили, что могут отказаться от евро, если...

Если Евросоюз начнет использовать евро для внешнеполитического давления таким же образом, как это делают США с долларом, то Россия объявит политику отказа от европейской валюты, сказал в интервью Интерфаксу замглавы МИД России Александр Панкин.

По его словам, как только Москва заметит, что евро становится инструментом давления и контроля, она задействует весь «багаж знаний и механизмов дедолларизации», накопленный за последнее время.

Дипломат признал, что пока проблем в расчетах в евро Россия не замечает, поэтому поводов отказываться от валюты, кроме чисто политических, нет. Сейчас такое поведение было бы экономически нецелесообразным и привело бы к потерям для российского бизнеса, сказал Панкин.