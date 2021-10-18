Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 08:44

Делегации Узбекистана и Казахстана в минувшие дни провели переговоры с талибами, в ходе которых обсуждали вопросы безопасности и совместные экономические проекты в сфере энергетики, международных грузоперевозок и транзита. Состоялся также обмен мнениями о развитии связей в сфере образования и гуманитарной области. Ташкент и Нур-Султан конкретными шагами оспаривают выводы Владимира Путина. Если российский президент говорит о превращении севера Афганистана в базу ИГ и призывает не торопиться с признанием талибов, то руководство Казахстана и Узбекистана уже тесно сотрудничают с Талибаном, справедливо полагая, что коли афганцы будут сыты и заняты мирной работой – то и всему региону от этого станет легче. А с пришлыми террористами Талибан и сам справится, ведь нет лучших специалистов по борьбе с партизанами, чем те, кто еще вчера сам партизанил.

Поэтому и 16-го октября в узбекском Термезе, и 17-го октября в Кабуле вице-премьер, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству Ержан Казыхан говорили с талибами об одном и том же: запуске совместных экономических проектов и дальнейшем оказании гуманитарной помощи. Туркменистан официальных заявлений не делает, но уже всячески помогает талибам, а точнее – афганскому народу. Во многом именно благодаря усилиям трех этих центральноазиатских республик цены на товары первой необходимости в том же Кабуле держатся на приемлемом уровне. По состоянию на минувшие выходные литр бензина стоил 72 афгани ($0,8), литр дизельного топлива – 68 афгани ($0,76), а мука даже подешевела - мешок казахстанской, 49 килограмм, с 2300 до 2200 афгани ($25,8 - $24,7). С казахами талибы договорились о том, что афганские студенты продолжат обучение в высших учебных заведениях Казахстана, а также о том, что Нур-Султан передаст Кабулу свою вакцину против коронавируса QazVac. При этом 5 тысяч тонн казахстанской муки в Афганистан уже поставлены, и после достижения соответствующих договоренностей с ООН, эти поставки будут продолжены. А узбекский Термез становится логистическим хабом для гуманитарных грузов, предоставляемых международным сообществом. Рейсами 15, 16 и 17 октября в терминал «Термез Карго Центр», который расположен в двух километрах от узбекско-афганской границы, прибыли 100 тонн предметов первой необходимости, которые помогут жителям Афганистана подготовиться к зиме. Дальнейшая их транспортировка до Мазари-Шарифа будет осуществляться автомобильным транспортом.