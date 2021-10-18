Прошлая зима была тяжелой, в этом году лучше не будет наш комментарий
Изменение климата, подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой. Об этом с беспокойством говорят уже на самом высоком уровне. А изыскиваемые пути себя не оправдывают, прогнозы все более пессимистичны.
Так, Международный валютный фонд (МВФ) снижает прогноз роста мировой экономики в этом году. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, указала на растущие риски, связанные с инфляцией, задолженностью и расхождение в перспективах роста между странами, имеющими доступ к вакцинам от коронавируса, и странами, нуждающимися в прививках. Если в июльском выпуске «Перспективы развития мировой экономики» МВФ прогнозировался устойчивый рост мировой экономики на 6%, сейчас фонд менее оптимистичен после нового всплеска коронавируса и более сильной, чем ожидалось, инфляции, усугубляемой проблемами с глобальными цепочками поставок. Риски и препятствия становятся еще более очевидными.
Георгиева призвала богатые страны выполнить обещания о поддержке, а также закрыть 20-миллиардный разрыв в финансировании тестирования, отслеживания и лечения. Без этого большая часть мира останется непривитой, что сдержит восстановление. А потери мирового ВВП вырастут до 5,3 трлн долларов в течение следующих пяти лет. Для решения этой задачи МВФ предоставил новое финансирование на 118 млрд долларов 87 странам и одобрил увеличение специальных прав заимствования агентства на 650 млрд долларов. Эти ресурсы направлены на поддержку нуждающихся в денежных средствах стран. Около 275 млрд долларов из этой суммы выделено развивающимся странам. В который раз Георгиева призывает богатые страны направить больше этих ресурсов в бедные страны. Но те никого не слышат.
А тут еще ООН предупреждает о надвигающемся водном кризисе. Число бедствий, связанных с паводками, выросло на Земле за последние 20 лет более чем на 130%, а количество и продолжительность засух – почти на треть. С 2000 года количество бедствий, вызванных паводками, выросло на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями, а число и продолжительность засух – на 29%.
В 2018 году 3,6 млрд людей не имели достаточного доступа к воде по крайней мере в течение одного месяца в году. А к 2050 году, по прогнозам, эта цифра вырастет до более 5 млрд. За 20 лет водные запасы на поверхности и в подповерхностной зоне Земли, включая почвенную влагу, снег и лед, уменьшались со скоростью 1 см в год. Больше всего этот процесс затронул Антарктиду и Гренландию. Повышение температуры приводит к изменениям характера осадков, что влечет за собой сдвиг сельскохозяйственных сезонов и оказывает серьезное воздействие на продовольственную безопасность, здоровье и благополучие людей.
Пандемия коронавируса стала большим кризисом для человечества и высветила множество проблем в управлении глобальной экономики. Во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров – от зерна и до компьютерных чипов. В некоторых странах есть и другие проблемы. К тому же этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на разные рынки. Если пессимистичные прогнозы метеорологов оправдаются, нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису. А это уже может привести к новым войнам – за ресурсы. И если прошлая зима была очень тяжелой из-за пандемии, то в этом году в лучшем случае, улучшения ситуации ждать не стоит.