Эльнур Мамедов, отдел экономики 09:11

Изменение климата, подорожание энергоресурсов и проблемы с поставками многих товаров могут привести к глобальному кризису этой зимой. Об этом с беспокойством говорят уже на самом высоком уровне. А изыскиваемые пути себя не оправдывают, прогнозы все более пессимистичны. Так, Международный валютный фонд (МВФ) снижает прогноз роста мировой экономики в этом году. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, указала на растущие риски, связанные с инфляцией, задолженностью и расхождение в перспективах роста между странами, имеющими доступ к вакцинам от коронавируса, и странами, нуждающимися в прививках. Если в июльском выпуске «Перспективы развития мировой экономики» МВФ прогнозировался устойчивый рост мировой экономики на 6%, сейчас фонд менее оптимистичен после нового всплеска коронавируса и более сильной, чем ожидалось, инфляции, усугубляемой проблемами с глобальными цепочками поставок. Риски и препятствия становятся еще более очевидными.

Георгиева призвала богатые страны выполнить обещания о поддержке, а также закрыть 20-миллиардный разрыв в финансировании тестирования, отслеживания и лечения. Без этого большая часть мира останется непривитой, что сдержит восстановление. А потери мирового ВВП вырастут до 5,3 трлн долларов в течение следующих пяти лет. Для решения этой задачи МВФ предоставил новое финансирование на 118 млрд долларов 87 странам и одобрил увеличение специальных прав заимствования агентства на 650 млрд долларов. Эти ресурсы направлены на поддержку нуждающихся в денежных средствах стран. Около 275 млрд долларов из этой суммы выделено развивающимся странам. В который раз Георгиева призывает богатые страны направить больше этих ресурсов в бедные страны. Но те никого не слышат. А тут еще ООН предупреждает о надвигающемся водном кризисе. Число бедствий, связанных с паводками, выросло на Земле за последние 20 лет более чем на 130%, а количество и продолжительность засух – почти на треть. С 2000 года количество бедствий, вызванных паводками, выросло на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями, а число и продолжительность засух – на 29%.