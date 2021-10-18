В России ответили на шествие в Ереване: хватит кормить русофобов

«Мы видим последние русофобские выходки в центре Еревана – шествие «Сасна црер». Это был марш русофобов с прямым оскорблением высших должностных лиц России. Мы понимаем, что за этим стоит. Вопрос к господину Пашиняну, почему он не использовал полицию, силовые структуры для пресечения русофобской манифестации в Ереване. Где был господин Пашинян? Кофе пил?».

«В отношении Армении у России не должно быть никаких иллюзий. Армения – не более, чем один из партнеров. Формально – союзник. А реально – ситуативный партнер. И выстраивать России отношения с Арменией необходимо исключительно с опорой на российские национальные интересы. Национальные интересы Армении для России должны быть даже не вторичны, а третичны.

Мы рассматриваем то, что происходит в Армении через призму позиции политических элит в Армении в отношении России. Все эти мантры о братском христианском народе пусть оставят для внутриполитического потребления. Все контакты России с Арменией, в том числе в экономической сфере, должны основываться на прагматизме – рыночные цены на газ, рыночные условия на предоставляемые кредиты. Кредиты Армении должны предоставляться исключительно под залог ее золотовалютных ресурсов. А если она не способна возвращать, погашать кредиты, значит она должна расплачиваться своими золотовалютными ресурсами.

У Москвы должна быть жесткая позиция, хватит кормить русофобов – а в Армении очередной всплеск русофобии. Пашинян – абсолютно номинальная фигура. Сегодня – он, завтра – другой. Армения хочет высасывать из России ресурсы, ничего не давая взамен, кроме мантр. Армения не способна ничего делать сама. Армения потеряла прежнее стратегическое значение для России ввиду изменения театра военных действий и появления новых видов вооружений, военной техники», - отметил И. Коротченко.