В Японии проснулся один из самых больших вулканов мира

В Японии в префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло извержение вулкана Асо, сообщает Reuters.

Данных о пострадавших нет, однако метеорологическое управление Японии подняло уровень опасности до третьего из пяти возможных и предупредило местных жителей, что обломки разных горных пород могут быть выброшены на расстояние до 2 километров, что создает угрозу для местных жителей.

Отметим, что Асо является одним из самых больших вулканов в мире. В предыдущий раз он извергался в 2019 году.