В России снова отравление «паленым» алкоголем: новые жертвы

В России новый случай группового отравления суррогатным алкоголем - на этот раз в городе Курган, где жертвами отравления стали шесть человек, трое из которых умерли.

В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что эти люди скончались в течение месяца. Обвинения в торговле суррогатом предъявлены 56-летнему местному жителю - по мнению следователей, он приобретал для последующей перепродажи алкоголь, в составе которого был метиловый спирт.

Недавно массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Оренбургской области, находящейся в нескольких сотнях километров от Курганской: там отравились 64 человека, 35 из них умерли. В октябре от отравления метиловым спиртом скончались 18 человек в Свердловской области.