Статья для президента: Болсонару могут обвинить в массовых убийствах

Комиссия сената Бразилии рекомендует выдвинуть обвинения в массовых убийствах в отношение президента страны Жаира Болсонару, сообщает CNN со ссылкой на проект доклада по расследованию конгресса.

Согласно документу, Болсонару и другие правительственные чиновники обвиняются в том, что в надежде на достижение коллективного иммунитета позволили коронавирусу распространиться среди населения. Авторы доклада обвиняют администрацию Болсонару в более чем половине всех смертей от COVID-19 в стране и призывают выдвинуть против президента обвинения в убийстве.

Также обвинения рекомендуется предъявить 69 другим лицам, в том числе трем сыновьям Болсонару и многочисленным нынешним и бывшим правительственным чиновникам. В случае одобрения комиссией сената, отчет будет направлен генеральному прокурору Аугусто Арасу, который в течение 30 дней должен предпринять соответствующие меры.

Напомним, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время пандемии было зарегистрировано свыше 21,6 млн случаев COVID-19, более 603 тыс. человек скончались.