В Иране повесили еще 6 человек

В Иране еще 6 осужденных, обвиняемых в контрабанде наркотиков и убийствах, были приговорены к смертной казни.

По сообщению телеграм-канала Azad İran, трое из осужденных были казнены шесть дней назад, но информация об этом появилась только сейчас.

Троих заключенных повесили 18 октября в городе Зенджан, по одному – в Захедане, Сераване и Амоле.

Отметим, что Исламская Республика Иран занимает 1-е место в мире по количеству приведенных в исполнение смертных приговоров, относительно численности населения.