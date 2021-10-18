В результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зангиланского района, были обнаружены и переданы по назначению 7 автоматов, 3 пулемета, 2 гранатомета, 42 ручные гранаты, 7 мин и различных взрывных устройств, значительное количество снарядов различного калибра и около 60 тысяч пуль, брошенных противником во время 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщили haqqin.az в региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, кроме боеприпасов, на территории района также были найдены и уничтожены 1 810 кустов конопли общим весом 450 килограммов.