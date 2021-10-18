О неточности в заявлении консульства Ирана в Нахчыване

Информационное агентство АПА провело расследование в связи с отбывающими наказание в Азербайджане гражданами Ирана и получила комментарии в соответствующих государственных ведомствах.

Один из задержанных был признан виновным в хранении наркотиков, другой - в незаконном пересечении границы.

Несколько дней назад консульство Исламской Республики Иран в Нахчыванской Автономной Республике распространило заявление об экстрадиции двух заключенных - граждан Ирана, отбывавших наказание в пенитенциарном учреждении Нахчыванской Автономной Республики.

В результате расследования агентство установило неточности в распространенном иранской стороной заявлении. Вопрос в том, что правовой механизм экстрадиции осужденных между Азербайджаном и Ираном регулируется межгосударственным договором. А лица, упомянутые консульством Ирана в Нахчыване, к этой категории не относятся.

В пенитенциарных учреждениях Азербайджана содержатся осужденные из разных государств, однако, подавляющее большинство заключенных – граждане Ирана. Нелицеприятная для Тегерана статистика говорит о том, что ежегодно в Азербайджане подвергаются арестам и осуждению порядка 200 граждан Ирана, абсолютное большинство которых осуществляют поставку наркотиков. Таким образом, граждане Ирана при попустительстве, либо организованной поддержке государственных институтов Исламской республики принимают активное участие в осуществлении транзита наркотрафика, а также дальнейшего сбыта наркотических веществ на территории Азербайджана. Жертвами организованной иранской сети становятся азербайджанская молодежь и уязвленная часть населения, что способствует криминализации азербайджанского общества. Однако несмотря на планомерную и зловещую роль иранских граждан в структуризации преступной сети в Азербайджане, официальный Баку остается верным своим обязательствам на основе межгосударственного соглашения о выдаче осужденных и периодически экстрадирует в Иран лиц, состоящих в формированиях по организации наркотрафика.

По информации госведомств свыше 300 осужденных за последние 10 лет граждан Ирана были экстрадированы для отбывания оставшейся части наказания в соседней стране. А около 100 осужденных иранцев были помилованы указом президента Азербайджана и освобождены по УДО. Парадоксально, но спустя некоторое время часть из этих преступников вновь пыталась проникнуть в Азербайджан с целью распространения наркотических изделий.

Экстрадиция в Иран двух заключенных, упомянутых в заявлении иранского дипломатического ведомства, явилась лишь продолжением гуманистической политики правительства Азербайджана...