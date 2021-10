В Instagram появятся новые функции

Социальная сеть Instagram подтвердила запуск новых функций в течение недели, передает Daily Mail.

Так, с 19 октября в соцсети появилась функция Collabs. Компания начала ее тестирование еще в июле. Во время публикации пользователь сможет выбрать еще одного пользователя как своего соавтора. Таким образом публикация станет общей, она будет иметь общие комментарии, просмотры и лайки.

С 20 октября в Instagram появится возможность некоммерческим организациям запускать сбор средств на собственные цели.

С 21 октября Instagram позволит всем пользователям публиковать фото и видео до одной минуты с компьютера, даже без наличия приложения. Также с этой даты появятся новые функции в Reels, в частности 3D-тексты песен.

You 🤝 Me



We’re launching Collabs, a new way to co-author Feed posts and Reels.

Invite an account to be a collaborator:



✅Both names will appear on header

✅Share to both sets of followers

✅Live on both profile grids

✅Share views, likes and comments pic.twitter.com/0pBYtb9aCK