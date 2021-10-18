Спецслужбы задержали и отпустили шиитского богослова Ильгара Ибрагимоглу

«В настоящее время я свободен. Меня забрали из дома (вечером 19 октября). В течение нескольких часов меня допрашивали в качестве свидетеля. Я ответил на интересующие сотрудников СГБ вопросы. Были пространные, обстоятельные обсуждения. На всем протяжении времени пребывания в СГБ было очень профессиональное, корректное обращение. Поскольку на все вопросы, адресованные мне были даны ответы я был отпущен», – заявил Ибрагимоглу.

Как сообщает «Туран», об этом он сам сообщил в прямом эфире в Facebook.

Шиитского богослова Ильгара Ибрагимоглу ночью 20 октября отпустили из Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана после допроса в качестве свидетеля.

Вместе с тем, Ибрагимоглу отметил, что в течение нескольких дней у него не будет доступа к телефону и поэтому просил не обращаться к нему по телефонной связи и посредством социальных сетей.

При этом он не уточнил по какому уголовному делу его допрашивали.

Ибрагимоглу также не сказал будет ли он вновь вызван на допрос.

СГБ не распространяло сообщений о допросе Ибрагимоглу.

Задержание и допрос Ибрагимоглу произошли на фоне обострения азербайджано-иранских отношений.

Ранее, власти Азербайджана закрыли мечеть «Хусейния», где располагался офис представителя Верховного религиозного руководителя ИРИ Сейид Али Хамнеи – Али Акбар Оджагнежада, а он сам покинул Азербайджан.

Ибрагимоглу помимо осуществления религиозной деятельности является также руководителем новостного сайта deyerler.org и Центра защиты свободы вероисповедания и совести (DEVAMM).

В прошлом он был также руководителем религиозной общины и ахундом мечети «Джума» в Ичери-Шехер (исторической части) Баку.