Ильгар Гусейнов, собкор 10:55

В годы строительного бума в Баку горожане периодически сталкивались с противоправными, подчас, откровенно мошенническими действиями многих строительных компаний, возводивших уродливые железо-бетонные «высотки» и уничтожавших тем самым исторический центр города. Примерно такая же участь ждала и построенный еще в конце XIX века дом из шести квартир по улице Сулеймана Алескерова (бывшая Тодорского и Кичик Дениз), почему-то не включенный в реестр зданий, охраняемых государством.

После того, как жильцы этого дома обратились с жалобой в редакцию haqqin.az, высветилась следующая картина. В 2003 году Исполнительная власть города Баку выдала строительной компании «Каспиан Сервис» разрешение на снос этого дома и строительство на его месте очередной «высотки». Но вместо того, чтобы договориться с жильцами о выселении и выплате им соответствующей компенсации, руководство «Каспиан Сервис» решило выселить их методами обмана и запугивания. Что неудивительно, учитывая, что владельцем компании является небезызвестный стройбарон Рагим Султанов, а его брат, Эльчин Султанов, долгое время время занимает ответственные посты в прокуратуре по надзору за следствием в органах МВД. В результате Рагиму Султанову удалось ввести в заблуждение и заполучить квартиры двух немолодых жилиц, имевших смутное представление о юридических процедурах и своих правах. Одна из них согласилась съехать за незначительную денежную компенсацию, вторая – в обмен на обещанную ей квартиру в новом доме, который компания «Каспиан Сервис» планировала построить на месте старого. А вот владельцы четырех оставшихся квартир выразили решительное несогласие как с решением о сносе дома, так и с условиями компенсации со стороны строительной компании, и освобождать квартиры наотрез отказались. Спустя пять лет, в 2008 году, хозяин «Каспиан Сервис» Рагим Султанов предпринял очередную попытку «решить вопрос», но на сей раз, уже силой: по его распоряжению несколько рабочих компании ворвались в здание и стали ломами сносить несущие опоры и крышу. Но жильцам удалось тогда не только остановить насильственное разрушение дома, но и, преодолев множество бюрократических процедур, добиться от Управления полиции Насиминского района возбуждения уголовного дела против компании «Каспиан Сервис» по относительно легкой статье 322.1 (самоуправство без применения насилия и без угроз его применения).

Хотя из материалов уголовного дела и представленных видеокадров было очевидно, что налет на дом сопровождался незаконным проникновением в жилое помещение, угрозами в адрес жильцов и нанесением ущерба их имуществу. В конце концов, следствие приняло в качестве доказательств кадры видеосъёмки, проведенной жильцами дома, а также заключение судебной экспертизы о факте и последствиях насильственного вторжения в дом, на основе которой жильцы дома Эльмаз Гусейнов, Фаик Абдуллаев, Гурбан Вердиев и Фирангиз Керимова были признаны потерпевшими, а в отношении Рагима Султанова и его заместителя, уклонявшихся от участия в следствии, было принято решение о принудительном приводе. И вот тут за кулисами этих драматических событий возник брат хозяина «Каспиан-Сервис», Эльчин Султанов. После чего, как по мановению волшебной палочки, следствие было приостановлено на неопределенный срок. И жалобы жильцов на сей раз оказались безрезультатными. Спустя несколько лет после истории с налетом, Рагим Султанов, пользуясь бездействием предыдущего следствия, обратился в Насиминский районный суд, утверждая, что, на основании неких «устных договоренностей» о купле-продаже, он еще с 2003 года является законным владельцем всех квартир в доме по улице Сулеймана Алескерова. При этом, никаких документов, подтверждающих этот факт, Султанов не представил.

Насиминский районный суд, естественно, иск отклонил. Такая же судьба ждала обращения владельца «Каспиан-Сервис» также в Бакинский Апелляционный Суд и Верховный Суд. Казалось, бы на этом история многострадального дома и его жильцов заслуживала жирной точки. Но не тут-то было! В 2015 году, в нарушении принципа территориальности, Султанову удалось возбудить уголовное дело по статье 178.3 (мошенничество) в Управлении полиции Ясамальского района (подать жалобу в Управление полиции Насиминского района, где расположен дом, хозяин «Каспиан-Сервис» не мог, поскольку там против него было возбуждено уголовное дело). Поводом стали все те же заявления о наличии устных договоренностей с жильцами дома, которые, как утверждал истец, были достигнуты на территории Ясамальского района. Любопытно, что следователя, принявшего дело к рассмотрению, не смутили ни истечение срока давности (с момента событий прошло 13 лет), ни решение Верховного суда от 2012 года, отклонившего иск Султанова. Все кончилось тем, что после жалоб жильцов на следователя и проведенных в этой связи трех заседаний районного суда, Ясамальское Управление полиции закрыло уголовное дело из-за отсутствия состава преступления. Примечательно, что, параллельно, Насиминский районный суд отменил в порядке судебного надзора решение о приостановлении уголовного дела по факту налета сотрудников строительной компании «Каспиан-Сервис» на дом по улице Сулеймана Алескерова и направил дело на дальнейшее расследование. И вот тут вскрылись обстоятельства, с которыми наверняка не сталкивалась ни одна цивилизованная судебная система. Оказалось, что из уголовного дела пропали практически все доказательства – протоколы судебных допросов и очных ставок, заключения судебной экспертизы и даже постановления следствия о принудительной явке в прокуратуру Рагима Султанова и его заместителя.