В США человеку пересадили почку свиньи

В Нью-Йорке хирурги провели успешную операцию по пересадке человеку почки генно-модифицированной свиньи, пишет газета New York Times.

Отмечается, что почку пересадили человеку, который был подключен к аппарату искусственого дыхания, мозг пациента был мертв, однако орган после пересадки функционирует нормально, и даже начал вырабатывать мочу и продукты жизнедеятельности.

Ученые уже называют проведенную операцию "огромным прорывом и очень большим достижением".

Сообщается, что, если ученым удастся научиться выращивать органы свиней для пересадки людям, это может спасти миллионы жизней.