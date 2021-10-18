Али Нагиев объяснил вице-президенту Красного Креста, как теперь можно проехать в Ханкенди

Согласно сообщению, на встрече были обсуждены связи Азербайджана и МККК, представляющие взаимный интерес вопросы по гуманитарной миссии, осуществляемой этой организацией.

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана, председатель Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Али Нагиев принял делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье, сообщает сайт СГБ.

Генерал-полковник Али Нагиев, касаясь вопроса без вести пропавших граждан Азербайджана в первой и второй карабахских войнах, выразил надежду, что МККК и впредь будет играть активную роль в этом направлении и вносить большой вклад.

Также было отмечено, что с учетом царящих в регионе новых реалий поездки представителей МККК на территории Азербайджана, временно находящиеся под контролем российских миротворческих сил, возможны только через территории Азербайджана, а не Армении.

Кроме того, в ходе беседы была широко обсуждена тема возвращения на родину граждан азербайджанского происхождения и членов их семей с Ближнего Востока, в частности, из Сирии и Ирака.

Вице-президент МККК Жиль Карбонье выразил удовлетворение сотрудничеством с правительством Азербайджана, а также уверенность в том, что совместная плодотворная деятельность по решению указанных вопросов будет продолжена.