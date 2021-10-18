Коронавирус бушует у соседей: ситуация критическая

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 2 066, скончался 31 человек, сообщает национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 286 303 человек. С начала пандемии в стране от осложнений коронавирусной инфекции умерли 7 108 человек.

В Грузии количество заболевших тоже растет. За последние сутки коронавирусом заболели 5 219 человек, сообщает официальный сайт StopCov.

За минувшие 24 часа скончались 42 человека, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат.

В стране по сегодняшний день выявлено 675 771 случай заражения, скончались 9 588 человек.