Коронавирус бушует у соседей: ситуация критическая
За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось на 2 066, скончался 31 человек, сообщает национальный центр контроля и профилактики заболеваний.
Таким образом, на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 286 303 человек. С начала пандемии в стране от осложнений коронавирусной инфекции умерли 7 108 человек.
В Грузии количество заболевших тоже растет. За последние сутки коронавирусом заболели 5 219 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
За минувшие 24 часа скончались 42 человека, чьи тесты на коронавирус показали положительный результат.
В стране по сегодняшний день выявлено 675 771 случай заражения, скончались 9 588 человек.