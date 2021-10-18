Бердымухамедов обсудил с Вагитом Алекперовым реализацию проектов на Каспии

По его информации, на встрече обсуждалось "освоение углеводородных ресурсов Каспийского региона". Сообщается, что Алекперов проинформировал Бердымухамедова о деятельности "Лукойла" в Туркмении, в том числе о ходе реализации проектов в акватории Каспия, а также подтвердил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и "намерение российских партнеров принимать активное участие в осуществляемых в Туркменистане масштабных отраслевых программах".

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с главой компании "Лукойл" Вагитом Алекперовым реализацию проектов в Каспийском море. Об этом сообщило туркменское государственное информационное агентство TDH.

При этом, по информации TDH, глава "Лукойла" заверил туркменского лидера, что "возглавляемая им компания будет и впредь со всей ответственностью подходить к выполнению принятых на себя обязательств".

В свою очередь Бердымухамедов отметил, что Туркмения всегда открыта для продуктивного сотрудничества в сфере ТЭК, "где имеется огромный ресурсный и экономический потенциал".

В феврале TDH сообщило, что "Лукойл" может принять участие в разработке месторождения "Достлуг" ("Дружба") в Каспийском море. 21 января Туркмения и Азербайджан подписали межправительственный меморандум о совместной разведке и разработке этого месторождения. Месторождение было открыто в 1986 году азербайджанскими геологами. Согласно имеющимся оценкам, его запасы могут составлять около 50 млн тонн нефти.