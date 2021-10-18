Рейтинг Зеленского падает

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал по сравнению с весной-летом нынешнего года среди тех, кто собирается голосовать, сообщает pravda.com.ua.

Тем не менее, по результатам опроса Киевского международного института социологии, если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы именно действующий президент – 24,7%.

На втором месте – лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко (15,6%), на третьем лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (12,2%). Другие кандидаты имеют более низкую поддержку.

Социологи отмечают, что снижение поддержки Зеленского может быть связано с определенным исчерпанием потенциала решений СНБО, негативным влиянием отдельных политических событий и с экономическими вопросами.