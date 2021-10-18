Армия Асада подвергла артобстрелу рынок в Идлибе: много погибших и раненых ФОТО
Армия режима Башара Асада и поддерживаемые Ираном отряды наемников в среду утром подвергли артиллерийскому обстрелу рынок в поселке Эриха на юге Идлибской зоны деэскалации.
Врачи больницы Эрихи сообщили агентству «Анадолу», что в результате обстрела погибли не менее десяти мирных жителей, 35 госпитализированы. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое.
Примечательно, что кровавое преступление совершено в период, когда в Женеве под эгидой ООН проходит шестой раунд заседаний Конституционного комитета Сирии.