В Баку прошло заседание суда по делу бывшего судьи Бакинского апелляционного суда и Сураханского районного суда Лятифа Набиева. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на судебном заседании был объявлен приговор обвиняемому в мошенничестве Набиеву, согласно которому бывший судья на восемь лет лишен свободы. Мера пресечения в виде надзора полиции в отношении Набиева была изменена на меру пресечения в виде ареста.

Установлено, что одному из потерпевших по делу, Азаду Ибрагимову, был причинен ущерб в размере 247 тысяч 500 долларов, а Рустаму Абдуллаеву - в размере 59 тысяч 700 долларов.

Отметим, что Набиев получил от Абдуллаева деньги под предлогом развития бизнеса. Так, бывший судья заявил Абдуллаеву, что в Уджаре и Кюрдамире ведется работа по прокладке газовых, а в Исмаиллы - водопроводных и канализационных линий, и пообещал, что если тот вложит деньги в это дело, то получит хорошую выгоду.

Кроме того бывший судья, получив от А.Ибрагимова 247 400 долларов, сказал ему, что нашел для него 120 соток земельного участка в одном из престижных санаториев Баку на берегу моря, где земля на самом деле стоит 500 тысяч долларов, однако он, пользуясь своим служебным положением, имеет возможность приобрести участок за 240 тысяч долларов. Когда А.Ибрагимов потребовал у Л.Набиева документы на купленный участок, последний предоставил потерпевшему два договора десятилетней давности на аренду земли общей площадью 100 соток, выданных Пиршагинским муниципалитетом на имя двух разных людей.

Почуяв неладное, А.Ибрагимов отправился в муниципалитет для проверки подлинности документов, однако там он узнал, что предоставленные бумаги — всего лишь арендный договор, составленный сроком на 10 лет, по истечении срока аренды участок будет переведен на баланс государства.

Отметим, что в 2008 году решением Судебно-правового совета Набиев был привлечен к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения с использованием должностных полномочий. Затем распоряжением президента он был досрочно освобожден от занимаемой должности.