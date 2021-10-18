Президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении на Международной конференции исламского единства неверно произнес фамилию известного исламского ученого Мухаммада Саида Рамадана аль-Бути.

Раиси во время выступления произнес фамилию богослова как «Тути», что в переводе с фарси означает «попугай».

Отметим, что 21 марта 2013 года в дамасской мечети «аль-Иман» террорист-смертник совершил взрыв, в результате которого погибло 49 человек, в том числе и Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути.