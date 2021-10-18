Немецкие солдаты хотели создать армию для участия в войне в Йемене

В Германии по подозрению в попытке создания незаконного военного формирования арестованы два бывших военнослужащих Аренд-Адольф Г. и Ахим А, сообщает газета Bild.

Согласно данным издания, задержанные пытались создать военизированное подразделение численностью 100-150 человек, преимущественно состоящее из бывших солдат и полицейских. Задачей группировки должно было стать участие в качестве отряда наемников в гражданской войне на территории Йемена.

Задержанные рассчитывали, что заработная плата наемников составит порядка 40 тысяч евро в месяц.