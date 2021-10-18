Немецкие солдаты хотели создать армию для участия в войне в Йемене
В Германии по подозрению в попытке создания незаконного военного формирования арестованы два бывших военнослужащих Аренд-Адольф Г. и Ахим А, сообщает газета Bild.
Согласно данным издания, задержанные пытались создать военизированное подразделение численностью 100-150 человек, преимущественно состоящее из бывших солдат и полицейских. Задачей группировки должно было стать участие в качестве отряда наемников в гражданской войне на территории Йемена.
Задержанные рассчитывали, что заработная плата наемников составит порядка 40 тысяч евро в месяц.
Сообщается, что задержанным было известно о неизбежности совершения убийств в том числе и среди мирного населения, однако это их не остановило.
Предполагается, что арестованные, имеют отношение к руководству скандально известной немецкой частной военной компании "Асгаард", которая в 2010 году отправила наемников в Сомали, а также присутствовала в Ираке. Вместе с тем, как пишет Bild, задержанные надеялись на финансовую поддержку со стороны третьих лиц, в основном от правительства Саудовской Аравии. С этой целью они упорно связывались с правительственными учреждениями страны, которые не проявляли никакой реакции.