Мехрибан Алиева бывшим вынужденным переселенцам: Разделяю вашу радость!

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе.

В публикации говорится: «Встреча с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района. Искренне разделяю ваши переживания и радость возвращения на родные земли!»

Напомним, 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.