Мехрибан Алиева бывшим вынужденным переселенцам: Разделяю вашу радость!
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram кадрами со встречи с бывшими вынужденными переселенцами в Физулинском районе.
В публикации говорится: «Встреча с бывшими вынужденными переселенцами из Физулинского района. Искренне разделяю ваши переживания и радость возвращения на родные земли!»
Напомним, 17 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район.
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