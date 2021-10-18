МВД о гибели детей от отравления грибами в Гахе
Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о смерти детей вследствие отравления грибами.
"19 июля около 20 часов Мубариз Гасымов, проживающий в селе Тасмалы Гахского района вместе с 12 летним сыном Мурадом и 9-летним племянником Ибрагимхалилом Гасымзаде были доставлены в больницу с диагнозом пищевое отравление. Несмотря на усилия врачей, жизни М. Гасымова и И.Гасымзаде спасти не удалось, состояние Мубариза Гасымова оценивается как средней степени тяжести", - говорится в заявлении ведомства.
Ведется расследование.