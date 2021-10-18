Гурбан Гурбанов о Курбане Бердыеве и матче с «Кайратом»

«Мы серьезно готовимся к завтрашнему матчу, - говорит Гурбанов. - С каждой игрой ответственность все выше. На счету каждое заработанное очко. Я смотрел матчи «Кайрата», читал высказывания их футболистов. Они настроены серьезно. «Кайрат» показал хорошую игру против швейцарского «Базеля», хотя и проиграл 2:4. Казахи могли даже сравнять счет. Их потенциал очень высок. Но мы хотим победить. А для этого должны сыграть еще с большим желанием. Завтра постараемся сделать все возможное для победы. Я верю в футболистов. Верю, что каждый из них покажет свою лучшую игру.

Игра «Кайрата» отличается от игры «Базеля». Хорошо обороняются и опасно контратакуют. Я всегда говорил, что даже когда мы атакуем, должны быть очень внимательны в обороне. Мы должны предлагать высокий темп сопернику. Но завтра нам также надо будет запастись терпением и внимательностью. Порой соперник играет иначе, чем мы предполагаем. И наша команда должны быть готова к этому.

Мы относимся к главному тренеру «Кайрата» Курбану Бердыеву с большим уважением. Он построил отличную тренерскую карьеру в России. Играл в Лиге чемпионов и добивался успеха. Он очень опытный специалист. Бердыев не готовится к какой-либо игре без досконального изучения соперника. Эта игра очень важна для него. Они проанализируют нас, изучат игроков. Соперник может нас удивить. Мы будем играть против очень опытного и сильного специалиста, который своими решениями может менять ход матча.

Конечно, я рад, что у нас беспроигрышная серия. Но она создает психологическое напряжение. Порой, когда бывает такая серия, волей-не волей думаешь, когда она будет прервана. Я бы хотел, чтобы об этом меньше писали и заостряли внимание. Мы должны думать о каждом следующем матче, а не о серии. Но надеюсь, что наша серия продлится».

Полузащитник агдамцев Абделла Зубир сказал следующее: «Нас ждет важная игра. Мы хорошо начали групповой этап. Это будет игра против сильного оппонента. У «Кайрата» много сильных игроков, которые выступают за свои сборные. Но мы играем дома, хорошо подготовились и надеемся добиться хорошего результата. Хотим показать красивую игру.

Я постараюсь показать свой лучший футбол. Лига конференций отличается от чемпионата Азербайджана. Всегда стараюсь быть полезным и эффективным для команды.

Газон стадиона сейчас в хорошем состоянии. Я думаю, что вся наша команда предпочитает играть именно на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Поэтому мы довольны».