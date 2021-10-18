Названы лучшие страны для пенсионеров
Составлен рейтинг стран для благополучной жизни на пенсии.
Консалтинговая компания Mercer и организация CFA Institute составили рейтинг Global Pension Index, в котором первое место заняла Исландия, причем попав в список впервые в этом году.
На первое место Исландии, по данным Mercer, помогла выйти относительно щедрая государственная пенсия, а также первоклассная и надежная система пенсионного обеспечения, которая позволяет накопить значительные средства.
В тройку лидеров вошли Нидерланды и Дания, неизменно занимавшие первые две строчки на протяжении последних 10 лет. В целом скандинавские страны получили от составителей рейтинга более 80 баллов.
Следом за ними с 75-80 баллами расположились Израиль, Норвегия и Австралия. По 65-75 баллов набрали Финляндия, Швеция, Великобритания, Сингапур, Швейцария, Канада, Ирландия, Германия, Новая Зеландия и Чили.
Наиболее низкие позиции получили Япония, Мексика, Южная Корея, Турция, Индия, Филиппины и Аргентина. Замкнул рейтинг, оказавшись на 43-м месте, Таиланд.
Аналитики рассматривали глобальный индекс пенсии, который вычислялся в зависимости от уровня процентных ставок, производства и равенства доходов в стране, а также от размера государственного долга и изменений климата.
"Изучение сильных и слабых сторон пенсионных систем с целью предоставления более качественных пенсионных пособий каждому человеку никогда не было более актуальным", - отметила президент и генеральный директор CFA Institute Маргарет Франклин.
По мнению экспертов, последствия старения населения по всему миру ставят перед пенсионными системами важнейшую задачу должного обеспечения пенсионеров. Также давление на пенсионные системы оказывают пандемия и замедленный рост зарплат.