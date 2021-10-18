Названы лучшие страны для пенсионеров

Составлен рейтинг стран для благополучной жизни на пенсии.

Консалтинговая компания Mercer и организация CFA Institute составили рейтинг Global Pension Index, в котором первое место заняла Исландия, причем попав в список впервые в этом году.

На первое место Исландии, по данным Mercer, помогла выйти относительно щедрая государственная пенсия, а также первоклассная и надежная система пенсионного обеспечения, которая позволяет накопить значительные средства.

В тройку лидеров вошли Нидерланды и Дания, неизменно занимавшие первые две строчки на протяжении последних 10 лет. В целом скандинавские страны получили от составителей рейтинга более 80 баллов.