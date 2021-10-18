Хмурую осеннюю погоду с дождями обещают синоптики
Завтра, 21 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, пасмурно, ночью местами дожди, северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне и в Баку ночью 11-13, днем 15-17 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 763 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 60-70 процентов.
21 октября на Апшероне ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.
В районах Азербайджана ожидаются дожди, местами ливневые, на горных территориях прогнозируется снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью составит 10-14, днем - 15-18 градусов тепла, в горах ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.