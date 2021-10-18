В России с коронавирусом все так же плохо
В России за минувшие сутки зарегистрировано 34 073 случая заражения COVID-19, в следствие болезни скончались 1 028 пациентов, что является новым антирекордом, следует из данных оперативного штаба.
Напомним, что рост числа COVID смертей фиксируется практически ежедневно с 24 сентября, психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября.
Наибольшее число летальных исходов фиксируется в Москве, далее следуют Санкт-Петербург и Нижегородская область. При этом в стране вторые сутки подряд наблюдается снижение уровня суточного прироста заражений.
Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 8 094 825 случаев заражения, из больниц были выписаны 7 065 712 пациентов, 226 353 человека скончались.