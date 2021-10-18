И в Ходжавенде нашли оставленный армянами арсенал оружия

Сотрудники ходжавендской полиции обнаружили на освобожденных от оккупации территориях боеприпасы, брошенные противником при бегстве со своих позиций.

Как сообщили haqqin.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД, найдены два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-3", два ПТРК "Фогот", пять гранатометов, четыре автомата, одна противотанковая мина, 16 ручных гранат, 16 взрывчаток, четыре магазина для автоматов и 1 400 патронов разного калибра.

Отметим, что сегодня также в результате контрольно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Зангиланского района, были обнаружены и переданы по назначению 7 автоматов, 3 пулемета, 2 гранатомета, 42 ручные гранаты, 7 мин и различных взрывных устройств, значительное количество снарядов различного калибра и около 60 тысяч пуль, брошенных противником во время 44-дневной Отечественной войны.