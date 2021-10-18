Хорватские компании готовы участвовать в восстановлении Карабаха

Вопрос участия хорватских компаний в работах по восстановлению Карабаха был обсужден в Баку. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.

Согласно сообщению, министр отметил наличие большого потенциала для развития экономических связей между Азербайджаном и Хорватией.

«На сегодняшней встрече был проведен обмен мнениями по вопросу привлечения хорватских компаний к восстановительным работам на освобожденных территориях Азербайджана. В связи с этим хорватская сторона уже представила соответствующим структурам Азербайджана ряд предложений», - сказал Джейхун Байрамов.