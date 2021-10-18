Саакашвили согласился на госпитализацию, но продолжит голодать
Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает 20-й день подряд заявил о готовности получить медицинскую помощь, передает РИА Новости.
Отмечается, что 19 октября Саакашвили посетил консилиум врачей, созданный по указу минздрава. Позже медики провели встречу с представителями минюста и рекомендовали профилактическую госпитализацию политика.
"Пока я нахожусь в заключении, я не получу еды ни в каком виде и готов даже умереть. В то же время я хочу сохранить здравый ум и работоспособность. Поэтому я согласен на медицинское вмешательство врачей, которые помогут мне бодрствовать, и даже в очень ограниченной мере, но все же участвовать в текущих событиях, чтобы я мог помочь Грузии, пока могу", - говорится в послании Саакашвили.