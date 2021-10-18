Таблетки от коронавируса могут появиться уже в конце года

Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил об инвестировании в размере 120 миллионов долларов в лабораторию Merck, которая разработала таблетки от коронавируса.

Отмечается, что это поможет бедным странам, которые испытывают трудности с вакцинацией. Первые 10 миллионов таблеток планируется произвести уже к концу 2021 года, однако есть риск, что бедные страны могут не получить долгожданные препараты от COVID-19.

“Глобальные поставки вакцин были куплены богатыми странами. Мы должны предотвратить повторение этого”, - заявил в интервью AFP глава подразделения по разработкам «Novartis Pharma AG» Тревор Мандель.

Некоторые фармацевтические компании также заявили, что могут производить около 10 миллионов препаратов в месяц, но сомневаются в спросе на таблетки от коронавируса.